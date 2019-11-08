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В Тбилиси вспыхнули беспорядки из-за грядущего показа фильма о танцорах-геях

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В центре Тбилиси у здания кинотеатра "Амирани" начались массовые беспорядки в связи с намерением нескольких сот радикально настроенных граждан сорвать показ французско-шведско-грузинского фильма "А потом мы станцевали" о любви двух гомосексуалистов из Национального ансамбля народного грузинского танца.

Протестующие, в основном члены радикальной организации "Грузинский марш", пытаются прорвать кордон полиции. Автомобильное движение по улице Костава перекрыто. Протестующие сделали несколько выстрелов из петард в направлении фойе кинотеатра.

Как заявил журналистам лидер "Грузинского марша" Сандро Брегадзе, он и его сторонники сделают все, чтобы приостановить показ "порнографического" фильма, оскорбляющего "достоинство грузина".

По информации грузинских СМИ, фильм "А потом мы станцевали" был показан на Каннском кинофестивале и получил позитивные оценки. Шведская сторона номинировала фильм на премию "Оскар".

Некоторые грузинские эксперты считают, что весьма посредственный фильм получает "бесплатную и весьма эффективную" рекламу в преддверии его просмотра жюри "Оскара", так как в Грузии против этого фильма выступают не только радикалы, но и церковь, призвавшая православных не смотреть "эту ересь".

Тбилиси Грузия Франция Швеция

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