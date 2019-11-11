Минобороны Латвии заявило о необходимости усилить защиту от "военных авантюр" РФ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В настоящее время Латвия в сфере безопасности находится в неплохом положении, так как есть относительная гарантия долгосрочного присутствия сил НАТО, но для повышения уровня безопасности и защиты от "военных авантюр" России стране необходимы боевые вертолеты, военно-морские силы и ракетные комплексы Patriot, заявил в интервью агентству BNS министр обороны Артис Пабрикс.

Недавно утвержденная концепция национальной безопасности гласит, что в интересах Латвии продолжать поиск возможностей для увеличения присутствия сил союзников, напоминает BNS.

Пабрикс рассказал, что в настоящее время Латвия ведет переговоры со всеми странами, военнослужащие которых дислоцированы в республике, включая США, потому что присутствие союзников важно для страны.

По словам министра, Латвия, безусловно, хотела бы видеть постоянное присутствие США и расширение присутствия сил Соединенных Штатов в Балтийском регионе. Поэтому Пабрикс рад тому, что Вашингтон планирует разместить больше войск в Польше, поскольку это имеет непосредственное отношение к безопасности Балтии.

Как пояснил глава Минобороны, Латвия определенно хотела бы добиться также долгосрочного или постоянного размещения боевых групп НАТО в Балтии, что способствовало бы укреплению безопасности. Это, конечно, зависит от мнения правительств стран, вовлеченных в боевые группы, поскольку члены правительств время от времени меняются, и не все политики понимают геополитическую ситуацию и историю стран Балтии, пояснил министр.

"Со всеми этими странами нужно работать, потому что 1700 солдат боевой группы не гарантированы навечно. Поэтому мы должны пояснять, что присутствие солдат НАТО необходимо до тех пор, пока между Западом и Россией существует асимметричная ситуация в области безопасности", - добавил Пабрикс.

Принимая во внимание все вышесказанное, министр заявил, что на данный момент Латвия находится в неплохом положении, но он хотел бы добиться постоянной численности сухопутных войск такой же, как в боевой группе НАТО: от 1500 до 2000 человек.

"Кроме того, хотелось бы видеть более разнообразное вооружение, например, боевые вертолеты. Учитывая проблемы безопасности, я считаю, что необходимо дополнительное обеспечение береговой охраны, что означало бы небольшое, но эффективное присутствие военно-морских сил в Лиепае (портовый город на западном побережье Балтийского моря в Латвии - ИФ). Пока Латвии все еще не хватает соответствующего финансирования, во вред не пошло бы размещение ракетных систем противовоздушной обороны средней дальности. Нас бы устроило размещение пары американских ракетных комплексов Patriot в Латвии", - подчеркнул министр обороны.

По его мнению, при таком вооружении республика чувствовала бы себя намного более защищенной от России. Асимметрия сил все еще была бы в пользу российской стороны, но цена была бы достаточно высокой для того, чтобы Москва "могла позволить себе военные авантюры", считает министр.