Поиск

Лавров обвинил США в попытках создать квазигосударство в Сирии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - США делают все, чтобы построить на восточном берегу реки Евфрат в Сирии "квазигосударственные структуры" ради контроля над нефтяными месторождениями в этой стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, американские власти "просят страны (Персидского - ИФ) Залива вкладывать значительные средства для того, чтобы создать местные администрации, базирующиеся на Сирийских демократических силах, курдских отрядах народной самообороны с неприкрытым намерением разделить эту часть Сирии и взять контроль над нефтяными месторождениями". Такое заявление Лавров сделал, выступая во вторник на Парижском форуме мира.

На протяжении нескольких лет США оказывали поддержку курдско-арабским Сирийским демократическим силам (СДС) как в вопросе борьбы с террористами, так и в плане создания автономных территориальных образований, в которых расположены крупнейшие нефтяные месторождения Сирии. 9 октября Турция начала операцию с целью создания на северо-востоке Сирии буферной зоны, свободной от курдских отрядов народной самообороны, составляющих основу СДС.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп не поддержал эти действия Анкары и заявил о выводе американских военных из этой части Сирии. Однако позднее Трамп поменял позицию и объявил о решении оставить на северо-востоке Сирии ограниченный контингент американских военных численностью примерно в 600 человек в целях охраны нефтяных месторождений.

В Москве охарактеризовали это решение Вашингтона как попытку "ограбить Сирию" и отметили, что США нелегально вывозят из подконтрольных им на востоке Сирии районов нефть на сумму в $30 млн.

Сергей Лавров МИД РФ США Сирия

Новости по теме

Новости

Financial Times впервые возглавит женщина

ВВС Израиля и боевики из сектора Газа обменялись ударами, есть жертвы

ВВС Израиля и боевики из сектора Газа обменялись ударами, есть жертвы

Бывший пресс-секретарь Белого дома выбыл из "Танцев со звездами", несмотря на поддержку Трампа

Минск заявил о росте военной опасности для Белоруссии из-за танков США в Литве

Парламент Молдавии отправил в отставку правительство во главе с премьером Санду

Парламент Молдавии отправил в отставку правительство во главе с премьером Санду

Сериал Netflix о нацистских концлагерях возмутил власти Польши

Сериал Netflix о нацистских концлагерях возмутил власти Польши

ДНР завершила процесс разведения сил и средств в Петровском

Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа в ответ на удары по лидерам "Исламского джихада"

Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа в ответ на удары по лидерам "Исламского джихада"

Bloomberg узнал о советах Danske Bank россиянам о способах скрыть активы

Самолет Моралеса сел на дозаправку в Асунсьоне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');