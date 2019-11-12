Лавров обвинил США в попытках создать квазигосударство в Сирии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - США делают все, чтобы построить на восточном берегу реки Евфрат в Сирии "квазигосударственные структуры" ради контроля над нефтяными месторождениями в этой стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, американские власти "просят страны (Персидского - ИФ) Залива вкладывать значительные средства для того, чтобы создать местные администрации, базирующиеся на Сирийских демократических силах, курдских отрядах народной самообороны с неприкрытым намерением разделить эту часть Сирии и взять контроль над нефтяными месторождениями". Такое заявление Лавров сделал, выступая во вторник на Парижском форуме мира.

На протяжении нескольких лет США оказывали поддержку курдско-арабским Сирийским демократическим силам (СДС) как в вопросе борьбы с террористами, так и в плане создания автономных территориальных образований, в которых расположены крупнейшие нефтяные месторождения Сирии. 9 октября Турция начала операцию с целью создания на северо-востоке Сирии буферной зоны, свободной от курдских отрядов народной самообороны, составляющих основу СДС.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп не поддержал эти действия Анкары и заявил о выводе американских военных из этой части Сирии. Однако позднее Трамп поменял позицию и объявил о решении оставить на северо-востоке Сирии ограниченный контингент американских военных численностью примерно в 600 человек в целях охраны нефтяных месторождений.

В Москве охарактеризовали это решение Вашингтона как попытку "ограбить Сирию" и отметили, что США нелегально вывозят из подконтрольных им на востоке Сирии районов нефть на сумму в $30 млн.