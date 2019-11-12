Россия создаст в Египте центры обслуживания боевой техники

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммад Заки поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за готовность содействовать в строительстве на территории республики центров обслуживания боевой техники египетской армии.

Об этом Заки заявил на пленарном заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Каире во вторник. По его оценке, помощь в обслуживании техники и вооружения национальной армии является для Египта "большой честью".

"Потому что вы хотите помочь нам на фоне опыта, который вы приобрели во время борьбы с терроризмом в Сирии. (. . .) Российская армия направила нам своих специалистов для поддержки в области совместного с Российской Федерацией сотрудничества в производстве военной техники. Это большая честь для нас, потому что вы сами приняли это решение", - сказал Заки.

Он также отметил плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество силовых ведомств двух стран в противостоянии общим опасностям и угрозам.

Заки выразил признательность своему российскому коллеге за конструктивное сотрудничество. "Несмотря на краткосрочность визита, вы вели вашу работу прекрасно", - сказал министр.

Ранее во вторник, выступая на пленарном заседании в Каире, Шойгу заявил, что Россия настроена на продолжение активного взаимодействия с Египтом в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, повышение обороноспособности республики - приоритетная задача военного и военно-технического сотрудничества (ВТС) Москвы и Каира.

Российский министр также поблагодарил египетских коллег "за теплый прием, оказанный российской делегации". "Посещая Египет, мы всегда чувствуем себя здесь как дома", - сказал он. Министр добавил, что особую роль в развитии сотрудничества России и Египта играют "доверительные отношения" лидеров двух стран - президентов Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси. "Их встреча на полях саммита Россия-Африка 23 октября стала уже третьей за год", - сказал Шойгу.

Он отметил, что главы России и Египта с каждым годом ставят перед оборонными ведомствами двух стран "всё более высокие цели, в том числе в военной и военно-технической областях". "Сегодня мы можем обсудить результаты работы за прошедший период и определить первоочередные задачи на перспективу", - сказал Шойгу.

Он представил членов российской делегации, в составе которой находятся замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Алексей Фролкин, исполнительный директор АО "Рособоронэкспорт" Олег Маркеев, ответственный секретарь российской части комиссии Дмитрий Савельев.

Также в работе комиссии принимают участие российские представители, отвечающие за отдельные направления сотрудничества. Перед заседанием Шойгу провел переговоры с министром обороны и военной промышленности Египта генерал-полковником Мухаммадом Заки. В ходе встречи обсуждались вопросы военного и военно-технического сотрудничества.