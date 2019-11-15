Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.

"Свидетельств этому нет", - сказал Джонсон в эфире BBC News.

В ответ на вопрос о том, почему власти Великобритании до сих пор не опубликовали доклад, посвященный России и ее вероятному вмешательству в британскую политику, Джонсон сказал, что он не видит причины ускорять процесс публикации. "Я не вижу причин менять обычные процедуры, применяемые для докладов комитета по разведке и безопасности, только потому что проходят выборы", - сказал премьер.

Власти Великобритании должны были опубликовать доклад, посвященный теме "российского вмешательства" в британскую политику, в частности, в референдум по Brexit, еще 4 ноября. В докладе утверждается, что результаты референдума 2016 года о выходе страны из ЕС были искажены из-за деятельности Кремля. Публикацию отложили до того момента, пока в Великобритании пройдут выборы, запланированные на 12 декабря.

Доклад объемом в 50 страниц стал результатом 18-месячного расследования комитетов по разведке и безопасности британского парламента.

В начале ноября сообщалось, что доклад о предполагаемом вмешательстве РФ в британскую политику не был опубликован, так как премьер-министр Джонсон слишком занят делами, касающимися выхода Великобритании из ЕС.