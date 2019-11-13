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Премьер Эстонии потребовал от лидера оппозиции публичных извинений

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Юри Ратас потребовал от лидера оппозиции, председателя партии Реформ Кайи Каллас извинения за то, что она обвинила его в готовности изменить государству.

"Я работал на посту премьер-министра три года при двух разных правительствах. Сегодня лидер оппозиции Кая Каллас по сути обвинила меня в подготовке к государственной измене. Это серьезная личная нападка, которая нуждается в серьезных доказательствах или в публичном извинении", - написал Ратас во вторник в фейсбуке.

Ранее лидер реформистов во вторник заявила, что она не собирается идти в правительство, которым руководит Ратас.

"Глядя на то, что совершил Ратас на посту премьер-министра, можно сказать, что он продал бы Эстонию при первой же возможности ради того, чтобы остаться премьером. Считаю, что это не в интересах Эстонии", - сказала Каллас порталу телерадиовещания ERR.

Эстония

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