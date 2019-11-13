Конгрессмены договорились по временному бюджету, чтобы избежать шатдауна

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Председатели комитетов по ассигнованиям Палаты представителей и Сената США в принципе договорились о продлении до 20 декабря временного бюджета страны, чтобы избежать прекращения финансирования государственных учреждений - шатдауна.

Об это объявила председатель Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Найта Лоуи после встречи с коллегой из Сената Ричардом Шелби.

Нынешний краткосрочный бюджет действует до 21 ноября, поэтому Конгрессу и администрации необходимо дополнительное время, чтобы согласовать параметры долгосрочного бюджета страны.

Палата представителей будет стремиться принять законопроект на следующей неделе и передать его на рассмотрение в Сенат в надежде, что после одобрения Сенатом президент Дональд Трамп подпишет его.

Второй временный законопроект о финансировании с сентября необходим, поскольку принятие бюджета на весь финансовый год, который начался 1 октября, было отложено. Одной из главных причин стало несогласие конгрессменов по требованию Трампа выделять средства строительство стены на границе США и Мексики.