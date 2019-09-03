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Продажи электромобилей в мире упали впервые в истории

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Мировые продажи электромобилей в июле упали впервые в истории после того, как Китай сократил субсидирование их покупок, свидетельствуют данные Sanford C.Bernstein.

Продажи машин с электродвигателями рухнули на 14% - примерно до 128 тыс. штук. В том числе снизились продажи в Китае и Северной Америке, при этом в Европе они увеличились, говорится в отчете аналитической компании.

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Наиболее значительные продажи в июле были зафиксированы у американской Tesla Inc. (около 20 тыс. машин) и китайской BYD Co. (порядка 16 тыс.), далее следуют немецкая BMW (примерно 9 тыс.) и еще одна китайская компания BAIC (около 8 тыс.).

В январе-июле глобальный электромобильный рынок вырос на 35%. По оценке экспертов Sanford C.Bernstein, по итогам всего текущего года подъем может составить 23-48% - до 2,4-2,9 млн машин, сообщило агентство Bloomberg.

"Как и ожидалось, темпы роста рынка упали в июле на фоне сокращения субсидий, - отмечается в отчете компании. - Несмотря на предполагаемое краткосрочное ослабление рынка во втором полугодии 2019 года, мы сохраняем позитивный прогноз по поводу долгосрочного спроса на электромобили".

Tesla

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