В США начали расследовать вторую летальную аварию с Tesla за две недели

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В США Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) начало расследовать второе за последние две недели ДТП с участием электромобиля Tesla, приведшее к гибели человека.

29 декабря в Индиане у города Терре-Хот Tesla Model 3 врезалась в припаркованную пожарную машину. Погибла жена водителя.

В конце декабря NHTSA начало расследование столкновения Tesla Model S с Honda Civic в Гардине, штат Калифорния. Это ДТП также произошло 29 декабря, там погибли два человека.

Управление должно определить, находились ли машины в режиме автопилота в момент столкновений.

В Tesla не раз обращали внимание, что режим автопилота не является заменой водителю, и при использовании функции необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию. В компании считают, что эта функция делает автомобиль безопаснее, но предотвратить аварии не может.