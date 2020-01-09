Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

В США начали расследовать вторую летальную аварию с Tesla за две недели

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В США Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) начало расследовать второе за последние две недели ДТП с участием электромобиля Tesla, приведшее к гибели человека.

29 декабря в Индиане у города Терре-Хот Tesla Model 3 врезалась в припаркованную пожарную машину. Погибла жена водителя.

В конце декабря NHTSA начало расследование столкновения Tesla Model S с Honda Civic в Гардине, штат Калифорния. Это ДТП также произошло 29 декабря, там погибли два человека.

Управление должно определить, находились ли машины в режиме автопилота в момент столкновений.

В Tesla не раз обращали внимание, что режим автопилота не является заменой водителю, и при использовании функции необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию. В компании считают, что эта функция делает автомобиль безопаснее, но предотвратить аварии не может.

США Индиана Калифорния NHTSA Tesla

Новости по теме

Новости

"Росатом" размыкает ядерный цикл

"Росатом" размыкает ядерный цикл

Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики в 2020 году

США введут дополнительные экономические санкции против Ирана

Карлос Гон обвинил руководство Nissan в сговоре

Карлос Гон обвинил руководство Nissan в сговоре

Путин и Эрдоган дали официальный старт работе газопровода "Турецкий поток"

Путин гарантировал безопасность поставок газа по "Турецкому потоку"

Путин гарантировал безопасность поставок газа по "Турецкому потоку"

Новак назвал "Турецкий поток" одним из крупнейших проектов в мире

Удар Ирана по военным базам США

Нефть активно растет на новостях об атаке Ирана на базы США

Что случилось этой ночью: среда, 8 января

Путин в среду в Стамбуле официально запустит "Турецкий поток"

Путин в среду в Стамбуле официально запустит "Турецкий поток"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');