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Бывший шеф военной разведки Венесуэлы пропал в Испании

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль пропал в Испании спустя несколько дней после того, как испанский суд одобрил его экстрадицию в США, сообщают испанские СМИ.

Сотрудники полиции уже несколько дней безуспешно ведут розыск мужчины. Отмечается, что после решения суда в минувшую пятницу, 8 ноября, судебные приставы отправились в дом Карвахаля в Мадриде, однако не нашли его там.

В середине сентября испанский суд ответил отказом на запрос об экстрадиции в США Карвахаля и решил отпустить его из-под стражи. Однако 8 ноября Национальная судебная коллегия Испании удовлетворила апелляцию прокуратуры и разрешила выдачу американской стороне экс-главы венесуэльской военной разведки.

Карвахаля арестовали в апреле 2019 года в Мадриде по запросу Вашингтона. Он обвинялся в преступлении, связанном с наркоторговлей. Карвахаль возглавлял военную разведку Венесуэлы во времена президентства Уго Чавеса.

В 2014 году Карвахаль был назначен на должность консула на острове Аруба, расположенном на юге Карибского моря и являющемся субъектом федерации в составе Нидерландов. На этом острове спустя несколько месяцев его арестовали по запросу США также из-за обвинений, связанных с наркотиками, поскольку Нидерланды не признали его дипломатический статус.

В знак протеста против этого ареста президент Венесуэлы Николас Мадуро на несколько часов закрыл воздушное пространство для самолетов из Арубы и Кюрасао. Спустя несколько дней Карвахаля отпустили из-под стражи и позволили ему улететь на частном самолете в Венесуэлу, позволив ему тем самым избежать экстрадиции в США.

После того, как Карвахаль заявил о поддержке лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, Мадуро лишил его звания генерал-майора, обвинив в госизмене. После этого Карвахаль перебрался в Испанию.

Уго Карвахаль Венесуэла Испания Мадрид

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