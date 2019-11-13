На востоке Таджикистана нашли останки российской туристки

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Останки и документы 61-летней российской туристки, упавшей в реку в августе 2019 года, обнаружены спустя три месяца на востоке Таджикистана, сообщили местные СМИ со ссылкой на охотников.

Ранее Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана сообщал, что 13 августа Ирина Третьякова упала в реку Хингоб, когда переходила через мост вместе с четырьмя другими российскими туристами. Поиски тогда не дали результатов.

Владелец одного из охотничьих хозяйств рассказал журналисткам, что останки тела и рюкзак погибшей туристки были случайно обнаружены в 2 км от места падения, вдали от населенных пунктов.

По словам мужчины, в рюкзаке был паспорт Третьяковой, банковская карточка, более 16 тысяч российских рублей и 200 долларов США наличными. О находке сообщили в правоохранительные органы, добавил владелец хозяйства. Представители органов взяли для расследования пробы ДНК останков туристки.