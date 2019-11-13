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Сторонники Гуйадо проникли на территорию посольства Венесуэлы в Бразилии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Не менее 20 сторонников венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо в среду вторглись на территорию посольства Венесуэлы в Бразилии, сообщает сайт бразильского издания Folha de S.Paulo ("Фолья ди Сан-Паулу").

По его данным, налетчикам оказали помощь сотрудники посольства, объявившие о переходе на сторону венесуэльской оппозиции.

Поначалу сотрудники бразильской военной полиции, охранявшие посольство, не предприняли каких-либо действий против этих людей, поскольку речь идет о дипломатической миссии, которая является территорией иностранного государства. Однако затем временный поверенный в делах Венесуэлы в Бразилии Фредди Мереготе распространил обращение с призывом о помощи.

"Я сообщаю, что чужие люди вошли на территорию посольства, они нарушили неприкосновенность территории Венесуэлы. Нам нужна помощь и незамедлительные действия всех гражданских движений и политических партий", - заявил он.

При этом Мереготе опроверг информацию о том, что кто-либо из посольства позволил налетчикам войти на территорию посольства.

"Все сотрудники посольства признают Мадуро законным президентом Венесуэлы", - отметил он.

Между тем Мариа Тереза Беландриа Эспозито, которую самопровозгласивший себя временным президентом страны лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назначил на должность посла Венесуэлы в Бразилии и которую признает правительство президента Бразилии Жаира Болсонару, сообщила, что "группа сотрудников посольства Венесуэлы в Бразилии сообщила о признании президентом (страны) Хуана Гуайдо".

Венесуэла Бразилия Хуан Гуайдо

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