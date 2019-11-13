Поиск

Facebook удалила миллионы постов с пропагандой терроризма и детской порнографией

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В течение 2019 года социальная сеть Facebook удалила десятки миллионов постов, которые пропагандировали терроризм, суицид, насилие, а также которые содержали детскую порнографию, ненавистнические высказывания и информацию о наркоторговле, говорится в докладе, распространенном компанией в среду.

Сообщается, что "в третьем квартале 2019 года мы (Facebook - ИФ) удалили около 11,6 млн единиц информации", содержащей детскую порнографию.

Также в третьем квартале 2019 года было удалено "около 4,4 млн единиц контента о наркоторговле" и "около 2,3 млн единиц контента о продажах огнестрельного оружия".

Кроме того, Facebook удаляет контент с демонстрацией и поощрением самоубийств. Так, за второй и третий квартал было удалено около 4,5 млн единиц подобного контента.

В социальной сети также удаляется более 98% информации, связанной с пропагандой терроризма.

Facebook контролирует и сообщения в социальной сети Instagram, где также удаляет единицы информации, противоречащие политике компании.

Сотрудники Facebook в то же время признают, что технологии по контролю за контентом "несовершенны", и "ошибки все же могут происходить".

В докладе подчеркивается, что соцсеть "будет продолжать инвестировать в автоматизированные методы борьбы с террористическим контентом", что "позволит повысить точность удаления контента" и поможет "одновременно защищать контент, в котором осуждается разжигание ненависти".

Facebook также пересматривает удаленную информацию с помощью автоматизированных систем во избежание ошибок.

Facebook

Новости

Суд на Украине освободил организатора покушения на журналиста Бабченко

Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС, касающиеся "Северного потока 2"

Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС, касающиеся "Северного потока 2"

Тимошенко перешла в оппозицию к Зеленскому из-за закона о земле

Burger King начал продавать бургер из растительного мяса в Европе

Грета Тунберг, отказавшаяся от самолетов, отправится из США в Испанию на катамаране

Католические священники потребовали от папы покаяния за поклонение языческой богине

Католические священники потребовали от папы покаяния за поклонение языческой богине

Бывший шеф военной разведки Венесуэлы пропал в Испании

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Гонконге в четверг из-за протестов не будут работать школы и детские сады

В Гонконге в четверг из-за протестов не будут работать школы и детские сады

Facebook ввел собственную систему электронных платежей

Facebook ввел собственную систему электронных платежей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');