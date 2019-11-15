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Президент Эстонии не согласилась со словами Макрона о "смерти мозга" НАТО

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу заявила, что не разделяет мнение французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Об этом Кальюлайнд сказала в эфире телеканала France 24, отвечая на вопрос относительно недавнего заявления Макрона. "Это (НАТО - ИФ) лучшая система из всего того, что у нас есть. И это единственное, что защищает нас всех на данный момент", - отметила президент Эстонии.

Ранее в ноябре Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, с Турцией. Французский президент также сказал, что Европа находится "на краю пропасти", и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей европейских стран.

С мнением Макрона не согласились в странах Балтии, а также в руководстве Североатлантического альянса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не берется решать, живо НАТО или нет. "Мы не патологоанатомы", - подчеркнул Песков, комментируя упомянутое заявление Макрона.

Керсти Кальюлайд Эммануэль Макрон Эстония Франция НАТО

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