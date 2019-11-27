Меркель заявила, что НАТО сейчас нужнее Германии, чем в годы холодной войны

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Союзники НАТО нуждаются в сохранении альянса больше, чем в период холодной войны, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, чьи слова приводят западные СМИ.

"Сохранение НАТО - в наших интересах, теперь даже больше, чем в период холодной войны", - сказала Меркель в среду в Бундестаге. По словам канцлера, Североатлантический альянс 70 лет является бастионом мира и свободы.

Заявление Меркель о важности альянса в корне отличается от недавних высказываний по этой теме президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее в ноябре Макрон заявил о том, что НАТО впало в "кому" и констатировал "смерть мозга" альянса из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, с Турцией.

Тогда же французский президент сказал о необходимости "прояснить, каковы стратегические цели НАТО". Макрон также заявлял, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей Европы. С заявлением Макрона о НАТО не согласились власти Эстонии и Литвы, а генсек альянса Йенс Столтенберг сказал по этому поводу, что его организация сохраняет гибкость и жизнеспособность.