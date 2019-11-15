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"Система" и РКИФ продадут не менее 20,3% "Детского мира"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Основные акционеры ритейлера "Детский мир" - АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) - предпримут новую попытку провести SPO компании спустя почти два года после несостоявшегося размещения, сорванного судебным спором АФК с "Роснефтью".

Согласно совместному сообщению "Системы" и РКИФ, инвесторам будет предложено не менее 150 млн существующих акций компании "Детский мир". При этом АФК планирует использовать средства, полученные от размещения, в том числе на погашение долговых обязательств корпорации.

В рамках сделки размещаться будут только существующие акции, принадлежащие АФК "Система" напрямую и РКИФ через его инвесткомпании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited.

В рамках SPO компания проведет ряд встреч с инвесторами начиная с 18 ноября, в этот же день начнется формирование книги заявок, которое ориентировочно завершится 21 ноября.

Количество предлагаемых акций и цена размещения будут определены по окончании формирования книги заявок, отмечается в сообщении акционеров.

Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал" выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки.

АФК "Система" и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций "Детского мира" в свободном обращении и повысить их ликвидность для реализации потенциала роста фундаментальной стоимости компании в интересах всех акционеров "Детского мира", подчеркивается в сообщении.

Исходя из предполагаемого минимального размера предложения, по его результатам АФК "Система" сохранит за собой не более 36%, а РКИФ - не более 9,7% акций соответственно.

"Система" и РКИФ приняли на себя обязательства не осуществлять дальнейшую продажу акций в течение полугода.

В феврале 2017 года ритейлер провел IPO на "Московской бирже", в ходе которого основными продающими акционерами выступили "Система" и РКИФ. По итогам размещения доля АФК в "Детском мире" составила 52,1%, доля РКИФ - 14,03%.

В декабре того же года в рамках SPO "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд разместили 6,3% акций "Детского мира" (5% - "Система", 1,3% - РКИФ) на 4,2 млрд рублей, однако уже на стадии расчетов с инвесторами сделка была отменена из-за ареста активов АФК в рамках спора с "Роснефтью" (в конце декабря он завершился мировым соглашением).

Система Детский мир Российско-китайский инвестиционный фонд РКИФ

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