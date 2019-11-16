Адвокат сообщил о нарушениях при задержании главы "Укрэксимбанка"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко был задержан с нарушением закона, считает его адвокат Денис Галанский.

По словам адвоката Гриценко, задержание осуществлено без постановления суда, с грубыми нарушениями закона, при отсутствии законных оснований.

"СБУ комментирует устроенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины", - заявил адвокат Гриценко.

Он также утверждает, что сотрудники СБУ перед тем, как доставить его подзащитного ближайший орган досудебного расследования, несколько часов возили Гриценко по городу в наручниках, подвергая пыткам.

"Под предлогом медицинского освидетельствования доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор. Протокол начали составлять через восемь часов" - отметил адвокат.

В субботу, 16 ноября, сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в Киеве главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко в рамках расследования уголовного дела.

До этого украинские СМИ, в частности телеканал "Прямой" сообщали о похищении Гриценко. Родственники главы "Укрэксимбанка" заявили, что неизвестные забрали его на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Впоследствии в СБУ опровергли факт похищения, отметив, что Гриценко был задержан "исключительно в рамках действующего законодательства".