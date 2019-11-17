В Венеции подготовились к новому наводнению

Паводок в Венеции Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Венеции в воскресенье ожидается новое повышение уровня воды, местные жители готовятся к затоплениям, сообщает газета Repubblica.

В магазинах и ресторанах, не закрывшихся из-за наводнения, устанавливают специальные металлические заграждения, чтобы вода не попадала в помещения. Многие кафе закрываются для посетителей, так как вода во время пикового подъема будет находиться на уровне столиков. В некоторых гостиницах перенесли на более раннее время завтраки, так как позднее первый этаж в них затопит.

Из-за подъема воды Венецию покидают туристы, сообщает агентство Associated Press. Они стремятся попасть на речные трамвайчики, идущие к материковой части, до того, как их движение остановят.

Уровень воды к 13:00 по местному времени (15:00 по московскому времени) может подняться до 160 см выше нормы. Такой показатель классифицируется как "чрезвычайный прилив", из-за него в городе объявляют "красный" уровень опасности.

Самый значительный подъем воды в Венеции был зафиксирован во вторник, когда уровень воды поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда уровень воды достиг отметки в 194 см.

Со вторника в зданиях в Венеции не работают многие розетки, а также лифты, в кафе и магазинах сломались компьютеры и терминалы для приема оплаты. Кроме того, вышли из строя автоматы для валидации билетов на речные трамваи.

Ожидается, что в понедельник максимальный уровень воды в Венеции уже не будет подниматься более чем на 100 см выше нормы.

В Италии венецианские наводнения называют "высокой водой". О приходе "высокой воды" говорят, когда она поднимается более чем на 110 см от нулевой точки, расположенной в венецианском квартале Пунта-делла-Салюте. В среднем, уровень воды в Венеции поднимается более чем на 110 см шесть раз в год.

Самая низкая точка Венеции - знаменитая центральная площадь Сан-Марко, ее заливает водой чаще всего. При уровне воды в 140 см затапливает более 50% исторического центра города.

Итальянское правительство в четверг ввело режим чрезвычайного положения в Венеции из-за небывалого наводнения. Власти пока не оценили ущерб, нанесенный городу. Городу уже выделили 20 млн евро для устранения последствий наводнения.