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Лидер КНДР присутствовал на учениях ВВС страны

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Северокорейский руководитель Ким Чен Ын потребовал от пилотов ВВС страны быть в полной готовности к отражению атак "вооруженного до зубов противника". Он наблюдал прошедшими военно-воздушными учениями и дал им высокую оценку, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в понедельник.

"Наши пилоты должны быть готовы к тому, чтобы бороться с врагами, вооруженными до зубов, используя блестящие задумки и тактику в любой обстановке", - цитирует агентство слова Ким Чен Ына.

Тот добавил, что пилоты должны быть "мастерами своего дела", для чего "следует систематически в обычной обстановке проводить учения, приближенные к реальным боевым действиям в сложнейших условиях".

По итогам учений северокорейский лидер выразил удовлетворение уровнем подготовки пилотов и руководящего состава, отмечается в сообщении.

В учениях приняли участие самолеты Миг-21, Миг-23, Миг-29, Су -35.

Наблюдатели обратили внимание, сообщение об учениях было опубликовано на следующий день после того, как США и Южная Корея объявили, что откладывают проведение ранее запланированных совместных военно-воздушных маневров для того, чтобы способствовать переговорам по денуклеаризации КНДР.

Президент США Дональд Трамп накануне выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном в ближайшем будущем.

"Вам следует действовать быстро и согласовать сделку (по северокорейской ядерной проблеме - ИФ). Скоро увидимся!", - написал Трамп в воскресенье в своём твиттере.

КНДР Ким Чен Ын

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