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США будут наращивать боеготовность на Корейском полуострове ради дипломатии

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты будут сохранять и наращивать состояние боеготовности на Корейском полуострове с целью обеспечения дипломатических усилий Вашингтона по денуклеаризации КНДР, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Мы продолжим наращивать боеготовность на полуострове. Это дает нашим дипломатам уверенность в том, что они пользуются нашей поддержкой и позволяет им выполнять свою работу", - сказал министр журналистам.

По его мнению, "надо, чтобы дипломатия продолжала действовать", а лучшим способом движения вперед является "политическая договоренность".

При этом Эспер отметил, что возможность сокращения численности американского воинского контингента в Южной Корее или прекращения совместных с южанами военных учений в настоящее время не рассматривается.

В то же время он сказал, что США "будут более или менее корректировать программу военных учений в зависимости от того, что может потребоваться дипломатии".

В начале октября в столице Швеции сорвались переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне между КНДР и США. Пхеньян обвинил Вашингтон в неспособности придумать новое предложение. При этом США заявили, что обе стороны провели "хорошие" обсуждения.

После этого Северная Корея выступила с несколькими обвинительными заявлениями в адрес США.

США КНДР Южная Корея Марк Эспер

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