США и Южная Корея отложили совместные учения, которые критиковала КНДР

Министры обороны США и Южной Кореи Марк Эспер и Сон Ён Му Фото: Reuters

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты и Южная Корея приняли решение отложить совместные военные учения Vigilant Ace ради улучшения отношений с КНДР, сообщает Yonhap.

Главы американского и южнокорейского оборонных ведомств Марк Эспер и Сон Ён Му объявили об этом решении в Бангкоке на полях совещания министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Перенос сроков учений союзники объяснили намерением продолжить дипломатический процесс с Северной Кореей. Новая дата пока не назначена.

При этом глава Пентагона отметил, что будущие решения могут быть скорректированы "в соответствии с нуждами дипломатии".

Как отмечает Associated Press, еще в пятницу, когда Эспер проводил консультации с южнокорейскими властями, о переносе учений не было сказано ни слова. Также на этой неделе он заявлял, что США будут наращивать боеготовность на Корейском полуострове ради дипломатии.

КНДР неоднократно критиковала предстоящие военные учения Южной Кореи и США. Так, Пхеньян на этом фоне обвинял Вашингтон в "безумном военном бесчинстве".