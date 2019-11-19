Ростуризм рекомендовал российским туристам не ездить в Сирию

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Ростуризм рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Сирию, а туроператорам - приостановить продажу туров.

"В соответствии с информацией МИД России и в целях обеспечения безопасности российских туристов Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданами - воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а российским туристам, находящимся в Сирии, принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, проявлять крайнюю осторожность в своих действиях и перемещениях по территории Сирии", - говорится в сообщении ведомства во вторник.

Ростуризм также рекомендует российским туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Сирии до нормализации обстановки в стране и в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Сирию, о текущей ситуации в стране.

Ростуризм напоминает, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий. При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе во вторник сообщила журналистам, что несмотря на военные действия в Сирии никаких рекомендаций Ростуризма о нежелательности поездок туда раньше не было. "Было несколько туроператоров, которые Сирию предлагали 10 лет назад, до войны. Но сейчас даже без всяких рекомендаций никто туда не ездил, продажа туров была приостановлена в связи с отсутствием спроса. Хотя с туристической точки зрения Сирия - очень интересная страна", - рассказала она.

Газета "Коммерсантъ" во вторник сообщила, что в 2019 году после длительного перерыва два российских туроператора запустили продажу туров в Сирию и свозили туда около 50 человек. Средняя стоимость тура при этом превысила 100 тыс. рублей. Туристы прилетают в Бейрут, а оттуда добираются автотранспортом. Визу россияне получают на границе, размер сбора - $35.