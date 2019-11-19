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Чешский премьер заявил о "незаконной аннексии" Крыма Россией

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что официальная Прага поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность, а также осуждает действия России в Крыму и Донбассе.

"Я приехал с однозначным сообщением, что мы поддерживаем Украину и ее народ и не воспринимаем и осуждаем российскую агрессию на востоке Украины, а также незаконную аннексию Крыма", - сказал Бабиш на брифинге во вторник после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что не видит другого способа разрешить конфликт, кроме как мирное урегулирование.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с 2008 года это первый визит чешских высокопоставленных лиц в Украину. "Этот приезд и наша встреча уже говорят о том, что мы выходим на новый уровень взаимоотношений между нашими странами", - сказал Зеленский.

При этом глава государства отметил, что считает позицию премьер-министра Бабиша "правильной, демократической, европейской". "Мы начали с того, что Крым и Донбасс - это Украина. Это и есть позиция Чехии по отношению к гражданам Украины и нашего суверенитета", - резюмировал президент.

Как сообщалось, Бабиш подтвердил намерение правительства Чехии продолжать гуманитарную помощь пострадавшим в результате военного конфликта на Донбассе.

В октябре 2017 года сообщалось, что президент Чехии Милош Земан предложил Украине договориться с Россией о финансовой или нефтегазовой компенсации за Крым. Богуслав Соботка, занимавший в то время должность чешского премьера, раскритиковал высказывания Земана.

Андрей Бабиш Чехия Украина Крым Зеленский

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