В Южной Осетии заявили, что грузинский врач арестован за умышленное нарушение границы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Известный грузинский врач, председатель грузинского Союза травматологов-ортопедов Важа Гаприндашвили помещен под стражу в Южной Осетии, как минимум, на два месяца за умышленное нарушение государственной границы, сообщил полпред президента Южной Осетии Мурат Джиоев.

"Согласно законодательству Республики Южная Осетия, в отношении него будет приниматься решение. Пока что его заключили под стражу на время предварительного расследования - на два месяца, а потом суд решит. Мы сообщили участникам Женевских дискуссий, что этот человек умышленно нарушил границу, не признавая своей ответственности за то, что сделал это преднамеренно", - заявил Джиоев журналистам во вторник после встречи с сопредседателями Женевских дискуссий.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий заявил о многократных нарушениях госграницы гражданами Грузии, выразил сожаление, что стороны не могут найти общего решения по ситуации на границе.

"Практически перед каждым раундом Женевских дискуссий со стороны Грузии постоянно ведутся различные провокационные действия. Вот и на сей раз были зафиксированы многочисленные нарушения государственной границы гражданами Грузии, в их числе и лицом, который сам подтвердил факт умышленного нарушения госграницы Южной Осетии (задержанный грузинский врач - ИФ)", - сказал он журналистам.

Бибилов о "занозе в теле"

Бибилов отметил, что "в течение нескольких месяцев ситуация в населенном пункте Уиста (Цнелис) Знаурского района, где до сих пор на территории республики находится грузинский пост, беспокоит не только нас, но и вас тоже..." "Мы представили на Женевских дискуссиях все необходимые документы, подтверждающие границы территории республики", - сказал Бибилов.

Он обратился к сопредседателям сделать все для подписания документа о неприменении силы против Южной Осетии и Абхазии со стороны Грузии, поскольку "если бы этот документ был подписан, то сегодняшней проблемы в Уиста не было бы".

По словам сопредседателя от ЕС Тойво Клаара, глава Южной Осетии поднял важные вопросы. "Ситуация в Цнелис - Чорчана обсуждалась не раз в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ). Но существуют и гуманитарные вопросы, связанные с одной стороны с безопасностью, с другой стороны, нам надо думать о том, какое влияние они оказывают на население", - обратился к президенту Южной Осетии Тойво Клаар.

Сопредседатель от ООН Джихан Султаноглу поддержала позицию своего коллеги. "У нас есть конкретная ситуация в Чорчана - Цнелисе, однако нам надо смотреть на более широкую картину. Мы также обеспокоены негативными тенденциями закрытия пунктов пропуска", - заявила она.

"Югоосетинская сторона не сомневается в готовности сопредседателей решать эти вопросы. Но когда в ногу человека впивается заноза, то болит все тело. Грузинский пост в Цнелис и является той занозой, которая заставляет болеть все тело республики", - обратился глава государства к сопредседателям.

Глава государства выразил уверенность, что снятие грузинского поста фактически снимет все обсуждаемые проблемы.

Сопредседатели Женевских дискуссий надеются на скорейшее освобождение грузинского врача.

"Его задержание не играет на руку ни одной из сторон", - сказал Тойво Клаар.

Сопредседатели женевских дискуссий находились во вторник в Цхинвале для обсуждения повестки очередного раунда дискуссий.

Известный грузинский врач Гаприндашвили был задержан югоосетинскими пограничниками 9 ноября. В пресс-службе Комитета госбезопасности Южной Осетии сообщили, что в отношении Гаприндашвили возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ (незаконное пересечение границы). Между тем, по сообщениям грузинских СМИ, на территории Южной Осетии он оказался, чтобы оказать помощь одному из пациентов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу и избранному президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой оказать содействие в освобождении Гаприндашвили. Объединение медицинских ассоциаций Грузии также призвало власти Южной Осетии освободить задержанного грузинского врача. С аналогичным призывом выступило посольство США в Тбилиси.