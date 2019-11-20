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НАТО пообещало не допустить повторения "крымского сценария" в странах альянса

НАТО пообещало не допустить повторения "крымского сценария" в странах альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - НАТО не допустит повторения "крымского сценария" на территориях стран альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в испанской газете El País

"Мы разместили боевые подразделения на наших границах для того, чтобы четко продемонстрировать, безо всякого сомнения или риска недопонимания, что мы никогда не допустим, чтобы Крым повторился в какой-либо стране НАТО. Это ясный сигнал. Если какой-либо член НАТО подвергнется нападению, ответит весь альянс", - сказал он.

По мнению Столтенберга, в рамках НАТО необходимо сотрудничество как на европейском, так и на трансатлантическом уровнях. "Мы не можем выбирать между трансатлантическим единством и европейским единством, мы нуждаемся в обоих (уровнях сотрудничества - ИФ). Любая попытка дистанцировать Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и разделит Европу", - предупредил генсек альянса.

Он подчеркнул, что хотя Евросоюз является "мощным инструментом для установления мира, стабильности и процветания", ЕС тем не менее не может заменить НАТО и защитить Европу. "Я хотел бы обратить внимание тех, кто выражает скептицизм по поводу будущего НАТО, например, президента Франции Эммануэля Макрона, что НАТО проявляет гибкость и жизнеспособность, она важна для нашей безопасности", - отметил Столтенберг.

НАТО продолжает жить и сохраняет мир на протяжении 70 лет, альянс продолжит свою деятельность в том же духе в течение многих десятилетий, заверил генсек альянса.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией, и ввели санкции в отношении политиков, бизнесменов и компаний. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Йенс Столтенберг НАТО Крым

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