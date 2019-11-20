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В казахстанской больнице израильтянам незаконно пересаживали почки украинцев

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В городе Шымкент на юге Казахстана задержан главный врач городской клинической больницы №1 Абылай Донбай, подозреваемый в проведении незаконной трансплантации органов, сообщила пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, в 2017-2018 годах в Казахстане действовала банда "черных трансплантологов", организованная иностранцами. В качестве доноров органов привлекались граждане Узбекистана, Киргизии, Украины, которые из-за финансовых проблем продавали свои почки. Эти органы пересаживали богатым гражданам других стран, в основном Израиля, говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в среду.

Донбай был задержан полицейскими 18 ноября, в этот же день его отправили под арест в изолятор, отметили в МВД. Против него возбудили уголовные дела по части 2 статьи 264 (участие в транснациональной преступной группе) и части 3 статьи 116 (незаконное изъятие органов человека) УК Казахстана. Следствие установило, что медик проводил незаконные операции по пересадке органов за крупное вознаграждение.

В ведомстве отметили, что ранее по этому делу был задержан и заключен под стражу врач-трансплантолог Гани Куттымуратов, а также один из членов преступной группы - гражданка Киргизии Б.Тайсалова.

Куттымуртов был задержан в мае 2019 года. МВД тогда заявляло о его причастности к незаконному изъятию человеческих органов. Против Куттымуртова возбудили уголовные дела по тем же статьям, что и против Донбая.

Казахстан Шымкент МВД Израиль Украина Абылай Донбай

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