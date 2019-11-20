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Связанный с Биллом Гейтсом стартап объявил о прорыве в солнечной энергетике

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Стартап Heliogen, одним из инвесторов которого стал бизнесмен Билл Гейтс, объявил о прорыве в использовании солнечной энергии - создании энергетической установки, которая может вырабатывать тепло с температурой свыше 1 тысячи градусов Цельсия, сообщил телеканал CNN.

В компании пояснили, что создали установку, состоящую из множества зеркал и управляемую искусственным интеллектом (ИИ). Благодаря управлению ИИ система может с высокой точностью менять положение зеркал, фокусирующих солнечные лучи, и вырабатывать тепловую энергию свыше 1 тысячи градусов, что составляет примерно одну пятую часть температуры на поверхности Солнца.

Прорыв в данном случае состоит в том, что впервые в истории человечества концентрированная солнечная энергия может быть использована в производстве цемента, стали, стекла и других промышленных процессах, поясняет CNN. Эта "зеленая" технология сможет заменить заводы, работающие на ископаемом топливе, и выбрасывающие парниковые газы в атмосферу, что, в свою очередь, значительно улучшит экологическую ситуацию на планете. Так, по данным Международного энергетического агентства, из-за производства цемента в атмосферу попадает 7% от общего числа промышленных выбросов парниковых газов во всем мире.

Основатель и гендиректор Heliogen Билл Гросс также отмечает, что производство цемента, стали и других материалов при помощи созданной его компанией запатентованной технологии будет дешевле, чем производство традиционными способами.

CNN напоминает, что технология концентрированной солнечной энергии в прошлом уже использовалась, в частности, для получения электричества. Однако применение такой технологии в промышленности до сегодняшнего времени ограничивалось невозможностью генерировать нужные для производства высокие температуры.

Среди других известных инвесторов проекта, помимо основателя Microsoft, оказался миллиардер и владелец издания Los Angeles Times Патрик Синьсян. "Билл (Гросс - ИФ) и его команда действительно обуздали Солнце", - заявил бизнесмен CNN. По его словам, у новой технологии огромный потенциал как для бизнеса, так и для всего человечества в целом.

Heliogen Билл Гейтс Билл Гросс Патрик Синьсян

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