Власти Ирана попросят у России кредит на $5 млрд

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан сообщил в среду журналистам о намерении обсудить в ходе визита в Москву вопрос о предоставлении Тегерану кредита в размере $5 млрд, передали иранские СМИ.

Ранее в среду иранское посольство в РФ сообщило, что министр посетит в четверг, 21 ноября, Москву, где у него запланирована встреча с главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В дипмиссии также отметили, что встреча Ардаканиана и Новака запланирована в рамках заседания межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству.

Иранское агентство Tasnim отмечает, что российские власти согласились выделить Иран кредит на сумму на вышеупомянутую сумму на совместные инфраструктурные проекты осенью 2015 года.

Ряд экспертов отмечает, что визит Ардаканиана пройдет на фоне протестных акций, начавшихся в Иране после объявления о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13).

По данным агентства Mehr, за два дня беспорядков были подожжены или разграблены 100 отделений банков и 57 магазинов. Ранее в среду международная правозащитная организация Amnesty International оценила число погибших в ходе протестных акций в Иране в 106 человек.