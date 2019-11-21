Газета сообщила, что видео с российским военным в Сербии было снято несколько лет назад

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Видеозапись, на которой запечатлен факт передачи денег российским военным вероятному сербскому агенту, сделана несколько лет назад, сообщила сербская газета "Политика".

"Видеозаписи, на которой, вероятно, российский разведчик передает деньги сербскому офицеру, несколько лет. Кроме того, как стало известно "Политике", человек, который, как утверждается, является сербским офицером, не имеет отношения к нашим структурам безопасности, - пишет издание. - Другими словами, это гражданское лицо, вероятнее всего, торговавшее коммерческими данными".

О личности серба пока не сообщается. На обнародованной в Youtube видеозаписи его лицо размыто.

Между тем агентство безопасности и информации Сербии подтвердило местному телерадиоканалу RTS подлинность видео, на котором запечатлен российский военный Георгий Клебан, передающий деньги вероятному сербскому агенту.

Видеозапись появилась на Youtube 17 ноября. На ней предполагаемый сотрудник военной разведки России передает пакет высокопоставленному сотруднику разведслужб Сербии, встретившись с ним в Белграде. Затем, судя по видеозаписи, серб достает конверт с деньгами из той же сумки.