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Разведка Сербии подтвердила подлинность видеозаписи с участием военного РФ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Агентство безопасности и информации Сербии подтвердило местному телерадиоканалу RTS подлинность появившихся ранее в Youtube кадров, на которых, по его данным, запечатлен российский военный Георгий Клебан, передающий деньги вероятному сербскому агенту.

"Наши службы, как гражданская, так и военная, проводят интенсивную работу по установлению всех обстоятельств. Детали по этой теме огласит президент Сербии (Александр Вучич) после заседания Совета безопасности", - сообщил в эфире РТС начальник аналитического управления Агентства безопасности и информации Сербии Реля Жельски.

"Крайне важно отметить, что в настоящий момент разведывательную работу, которая имеет место на территории Сербии, а де-факто она имеет место, не стоит связывать только с Российской Федерацией. Напротив, другие мощные силы, такие, как США, Великобритания и Франция, или региональные игроки, напомню лишь о Хорватии и Албании, очень интенсивно работают во благо своих интересов", - добавил Жельски.

"Все меры, которые находятся в ведении Агентства безопасности и информации и Агентства военной безопасности, принимаются и будут приниматься на профессиональном уровне, максимально ответственно и своевременно", - сказал начальник отдела.

Ранее сербское издание Blic сообщило, что на видеозаписи, появившейся в YouTube 17 ноября, предполагаемый сотрудник российской военной разведки передает сумку высокопоставленному сотруднику разведслужб Сербии на встрече в Белграде. Затем на видеозаписи серб достает конверт с деньгами из той же сумки. Лицо сотрудника сербской разведки на видео размыто.

Сербия Россия Георгий Клебан

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