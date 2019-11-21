Козак сообщил, что "Северный поток 2" заработает в середине 2020 года

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Северный поток 2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"В середине следующего года", - ответил Козак на соответствующий вопрос.

Поставки газа по "Северному потоку 2" могут начаться в ближайшие месяцы, сообщил в среду глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Может быть, и в этом году будут стараться сделать. В зависимости от графика реализации этого проекта, посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства и дальше скорости достройки, различные вопросы, касающиеся пусконаладки, заполнения трубы", - отметил Новак.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в РФ с потребителями в Европе. Пропускная способность газопровода - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром" . В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, а также немецкие Uniper и Wintershall.