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В РФ спрогнозировали начало поставок по "Северному потоку 2" в ближайшие месяцы

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Поставки газа по "Северному потоку 2" могут начаться в ближайшие месяцы, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Это вопрос к Nord Stream 2 в большей степени. Я думаю, что в ближайшие месяцы это должно произойти (начало поставок газа по трубе - ИФ)", - сказал он.

"Может быть, и в этом году будут стараться сделать. В зависимости от графика реализации этого проекта, посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства и дальше скорости достройки, различные вопросы, касающиеся пусконаладки, заполнения трубы", - отметил Новак.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.​​​ Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Северный поток 2 Александр Новак

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