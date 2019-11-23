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Лавров заявил, что ничего не знает о якобы вмешательстве России в дела Каталонии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Испании Хосеп Боррель заявил в субботу, что его российский коллега Сергей Лавров заверил, что ничего не знает о предполагаемых попытках РФ при помощи спецслужб повлиять на внутриполитические события в Каталонии.

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Испанский министр пояснил агентству EFE, что поднял эту тему с Лавровым в Японии, и тот сказал ему, что "ничего не знает" о данной истории.

При этом, по словам Борреля, сам он "мало что смог рассказать" Лаврову по этой теме, поскольку не обладает о ней большим объемом информации.

В ноябре некоторые испанские СМИ сообщили, что, по их данным, в Мадриде расследуют деятельность российских спецслужб в Каталонии, часть жителей которой в последние годы активно выступают за независимость от Испании.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции. Автономию тогда возглавлял Карлес Пучдемон. Испанские власти обвиняют политика в растрате госсредств и мятеже из-за референдума. Суд в Испании выдал ордер на арест Пучдемона, сразу после того, как реальные тюремные сроки получили другие каталонские политики, причастные к событиям вокруг референдума в Каталонии в октябре 2017 года.

В настоящее время Пучдемон находится в Бельгии. Власти Испании требуют его экстрадиции. В октябре 2019 года сообщалось, что Брюссельский суд согласился на просьбу защиты Пучдемона о переносе на 16 декабря слушаний по его выдачи Мадриду.

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Испания Каталония Сергей Лавров

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