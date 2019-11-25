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Глава Румынии получил большинство голосов на президентских выборах

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис одерживает уверенную победу над бывшим премьер-министром Виорикой Данчилэ, свидетельствуют результаты голосования после подсчета примерно 98% бюллетеней.

По данным Центрального избирательного органа Румынии, после обработки 97,5% протоколов Йоханнис получает 63,12% голосов, Данчилэ - 36,18%.

Таким образом, итоговые результаты, скорее всего, покажут общий балл действующего президента более 65%.

Данные результаты в значительной степени подтверждают экзит-поллы. Согласно опросу Румынского института оценки и планирования, Йоханнис получит 66,5% голосов по сравнению с 33,5% Данчилэ. Другой экзит-полл, проведенный CURS Avangarde, предсказал 64,8% для Йоханниса и 35,2% для Данчилэ.

Второй тур президентских выборов прошел в Румынии и за ее пределами в воскресенье. Внутри страны проголосовали более 9 млн граждан (почти 50% от общего числа зарегистрированных избирателей), в то время как за пределами Румынии участие в голосовании приняли более 930 тыс. румын.

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