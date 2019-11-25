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Швеция перестала называть Белоруссию "Белой Россией"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Швеции официально переходит к использованию названия "Беларусь" вместо прежнего "Белая Россия" (Vitryssland), сообщила глава МИД этой страны Анн Линде.

"Мы делаем это, чтобы признать желание белорусского народа, гражданского общества и диаспоры подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны", - написала Линде в твиттере.

Посол Белоруссии в Швеции Дмитрий Мирончик в свою очередь написал в твиттере: "Официальное название нашей страны на шведском языке изменено на Belarus. Большое спасибо МИД Швеции, лично министру Анн Линде и всем шведам и белорусам, которые способствовали этому".

Данное заявление сделано накануне рабочего визита Анн Линде в Белоруссию, который проходит в понедельник, 25 ноября.

Анн Линде Белоруссия Швеция Дмитрий Мирончик

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