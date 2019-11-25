Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новая формула собачьего возраста, "око Саурона" и движение крови вспять у космонавтов

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые вывели новую формулу пересчета собачьего возраста в человеческие годы: в ней появились сложение, умножение и даже натуральный логарифм. Чтобы перевести возраст собак в человеческий, надо от возраста собаки взять натуральный логарифм, умножить на 16 и добавить 31. Такая сложная зависимость получилась в результате сравнения часов метилирования у собак и людей. Также из нее следует, что собаки быстрее стареют в первые годы своей жизни и медленнее — после четырех лет.

- Врачи обнаружили у астронавтов на МКС ретроградный ток крови: вместо того, чтобы двигаться от головы к сердцу по яремной вене, она текла строго в обратном направлении. Более того, у двух космонавтов медики нашли тромбы. И если один из них — женщина, и тромбоз можно списать на побочный эффект контрацептивов, то у второго — мужчины — не было никаких факторов риска, кроме пребывания в невесомости.

- Американские ученые выяснили, что при полном или частичном удалении одного из полушарий головного мозга основные функциональные связи реорганизуются и становятся прочнее. Образование более прочных связей может служить механизмом восстановления работы мозга после повреждения. Когнитивные функции у изученных пациентов находятся на уровне нормы, несмотря на отсутствие обширных участков мозга. При этом успех такой реорганизации, по-видимому, не зависит от возраста проведения операции и размера вырезанного участка.

- Медики описали случай довольно редкого глазного заболевания — синдрома дисперсии пигмента, которое придало глазам больного сходство с Оком Саурона из серии фильмов "Властелин колец". У 44-летнего мужчины в Техасе радужки глаз были темного цвета и окружены оранжевым кольцом. Врачи провели пациенту терапию, но в статье не сообщается, приобрели ли его глаза нормальный вид.

- Самка афарского австралопитека Люси — одна из самых знаменитых предков современных людей. Ее считают одним из сокровищ Эфиопии, журнал Time назвал ее "звездой первой величины", а поисковик Google посвятил ей анимированный дудл. В материале N+1 разбирается, чем было важно обнаружение ее останков.

- Российские ученые создали искусственную почву, благодаря которой "воскресла" отравленная почва на Кольском полуострове. Вокруг комбинатов, которые уже 80 лет выпускают никель, кобальт и другие цветные металлы, образовалась зона техногенного загрязнения, напоминающая лунный пейзаж. Эксперимент почвоведов показывает, что сюда можно вернуть жизнь. N+1 в партнерском материале рассказал о подробностях эксперимента и о том, можно ли его повторить в других местах.