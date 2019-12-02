Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что ненцу смерть, экзоскелет для фортепиано и самая тяжелая черная дыра звездных масс

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Инженеры из Sony научились напрямую переносить движения пальцев между опытным пианистом и учеником, используя две перчатки. В фортепиано под клавишами инженеры установили оптические датчики для измерения силы и скорости нажатия. В качестве кистевого экзоскелета взяли устройство от компании exiii, способное сгибать каждый палец на нужный угол. Пианист-учитель при этом надевает более легкую перчатку, измеряющую только углы сгиба пальцев. Компьютер после обработки данных передает сигнал от перчатки учителя к экзоскелетной перчатке ученика.

- Малые дозы рапамицина могут быть востребованы по крайней мере в косметологии — в первом клиническом испытании кожа пациентов стала выглядеть моложе после его применения. Пока не ясно, гибнут ли под действием рапамицина старые клетки, или же молодые клетки медленнее стареют, или старые клетки выделяют меньше провоспалительных веществ и тем самым не ускоряют старение своих молодых соседей. Тем не менее это еще один ценный аргумент в копилку безопасности низких концентраций рапамицина для человека.

- Астрономам удалось найти самую тяжелую черную дыру звездных масс. Она примерно в 70 раз тяжелее Солнца, но это более чем в два раза превышает "разрешенный" предел. Эта черная дыра могла возникнуть после попадания дыры с разрешенной массой в крупную звезду примерно в 60 раз тяжелее Солнца. В таком случае значительная доля вещества может оказаться под горизонтом событий. Также такой объект мог образоваться после слияния пары черных дыр, появившихся после взрывов сверхновых.

- Израильские ученые сменили тип питания одного из самых известных организмов — кишечной палочки Escherichia coli — с гетеротрофного на автотрофный. Бактерии, полученные в лаборатории с помощью генной инженерии и селекции, способны создавать органические вещества из углекислого газа. Учитывая, что содержание CO2 в атмосфере планеты растет, и вместе с этим меняется климат, было бы неплохо перевести биопроизводство на безотходный режим, "научить" бактерии синтезировать органические вещества из углекислого газа, который они же сами - или еще и кто-то другой - и произвели при дыхании.

- 160 лет назад вышел знаменитый труд Чарльза Дарвина "Происхождение видов". Cпециалисты по теории эволюции рассказали, где Дарвин ошибался, какие вещи проигнорировал, а что он просто не мог знать.

- На прошлой неделе N+1 опубликовали лонгрид (в двух частях) от лингвиста Александра Пиперски о феминитивах. В первой он объясняет, откуда вообще взялась в языке категория рода, так ли она обязательна и когда появились первые феминитивы. Во второй — история феминитивов от княгини до блогерки.

- Какое воздействие на организм чукчи или ненца окажет свежая зелень, фрукты, сахар, крахмал, алкоголь? И каким образом они получают все необходимые питательные вещества из крайне однообразной диеты? Узнать об этом можно в этом материале.

- Один из самых близких любому человеку разделов математики наряду с арифметикой — как ни странно, теория массового обслуживания. Она изучает очереди с математической точки зрения. В партнерском материале N+1 рассказал, как эта теория облегчает нашу жизнь уже сейчас и что полезного можно ожидать от нее в будущем.