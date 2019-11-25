СМИ сообщили о планах Зимбабве по бартеру алмазов на горючее с "Татнефтью" и АЛРОСА

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Зимбабве планирует заключить сделку на $1,4 млрд по обеспечению поставок горючего в обмен на алмазы, участниками которой будут российские "Татнефть" и "АЛРОСА", сообщает местное издание Business Times.

"АЛРОСА" отрицает участие в схеме, получить своевременный комментарий "Татнефти" "Интерфаксу" не удалось.

Зимбабве, столкнувшись с дефицитом горючего на фоне нестабильного курса нацвалюты, предлагает в обмен на дизтопливо алмазы, которые добывает государственная Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), партнер "АЛРОСА" по созданному в этом году СП, пишет Business Times со ссылкой на источники, знакомые с событиями

Сделка может быть заключена до конца ноября. "Ожидается, что сделка вступит в силу в 2020 году, и поставки дизельного топлива будут продолжаться в течение трех лет", - говорится в статье.

Сделка, по данным издания, предполагает, что "АЛРОСА" будет ежемесячно получать алмазы от ZCDC на ориентировочную сумму $40 млн. "АЛРОСА" оценит эти алмазы, проинформировав обе стороны сделки, и оплатит их в течение 30 дней, после чего "Татнефть" поставит определенный объем дизтоплива через порт Бейра (Мозамбик).

Поставщиком будет швейцарская фирма (в Швейцарии работает трейдинговая "дочка" "Татнефти" Tatneft Europe AG - ИФ). Из-за колебаний на рынке "Татнефть" сможет снижать цену алмазов на 30%, пишет Business Times.

По словам представителя "АЛРОСА", "компания не имеет отношения к описанному в материале проекту и не ведет каких-либо переговоров на эту тему".

"АЛРОСА" и власти Зимбабве в июле заключили договор об СП, в рамках которого "АЛРОСА" выделит в будущем году $9 млн, а в 2021-м - до $14 млн на разведку greenfield и оценку алмазоносности открытых кимберлитовых трубок. Впоследствии СП, в котором "АЛРОСА" получит 70%, будет заниматься добычей и самостоятельной реализацией алмазов. "АЛРОСА" возлагает "очень большие" надежды на открытие перспективных коренных месторождений в Зимбабве, полагая, что месторождения группы Маранге могут быть, например, остатком более крупного кимберлита, говорил замгендиректора компании Владимир Марченко.

Алмазодобыча в Зимбабве, достигавшая 17 млн карат в 2013 году в основном за счет конгломерата месторождений Маранге, в последние годы резко сократилась. Сейчас Зимбабве планирует увеличить добычу с нынешних 3,2 млн карат до 6 млн карат к концу 2023 г, ради чего страна отказалась от политики индигенизации, проводимой экс-президентом Робертом Мугабе, и сняла ограничения для иностранных инвесторов по получению контроля в горнодобывающих предприятиях. Также по предложению Минфина страны в этом году снижено роялти для драгоценных камней с 15% до 10%, что позволит оптимизировать издержки при разработке коренных месторождений.