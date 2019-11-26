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Жертвами землетрясения в Албании стали не менее 20 человек

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Число жертв землетрясения, которое произошло в Албании во вторник, достигло 20 человек, сообщает ТВ Тираны.

По его данным, из-под обломков рухнувших зданий извлекли не менее 45 человек, еще 10-15 человек пока числятся пропавшими без вести. Ранения и травмы получили около 600 человек.

Посольство России в Албании ранее сообщило об отсутствии данных о пострадавших россиянах.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

Албания

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