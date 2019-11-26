Жертвами землетрясения в Албании стали не менее 20 человек

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Число жертв землетрясения, которое произошло в Албании во вторник, достигло 20 человек, сообщает ТВ Тираны.

По его данным, из-под обломков рухнувших зданий извлекли не менее 45 человек, еще 10-15 человек пока числятся пропавшими без вести. Ранения и травмы получили около 600 человек.

Посольство России в Албании ранее сообщило об отсутствии данных о пострадавших россиянах.

The most powerful earthquake to hit Albania in decades rocked capital Tirana and the surrounding region, causing several buildings to collapse and burying residents in the rubble. More here: https://t.co/jXsANHBNY8 pic.twitter.com/pPtG4N8ivb — Reuters (@Reuters) November 26, 2019

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.