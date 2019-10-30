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Японские истребители поднимали 135 раз за полгода по тревоге из-за российских ВКС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - С 1 апреля по 30 сентября истребители ВВС Японии поднимали по тревоге 135 раз из-за российских военных самолетов, это на 76 случаев меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в докладе Объединенного комитета начальников штабов Минобороны Японии.

Всего за отчетные полгода истребители взлетали по тревоге 470 раз, это на 91 раз меньше, чем год назад. Кроме российских ВКС, причиной тревоги становились самолеты Китая (332 случая против 345 случаев годом ранее).

Восемь случаев военные классифицировали как "необычные полеты", среди них нарушение территориального воздушного пространства российскими самолетами. Как говорится в докладе, три российских ТУ-95 нарушили воздушное пространство Японии 20 июня и А-50 - 23 июля 2019 года.

Япония ВКС Китай

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