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Актер из фильма “Орудия смерти: Город костей” умер после съемок шоу в Китае

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Тайваньско-канадский актер и модель Годфри Гао (Godfrey Gao) потерял сознание во время съемок спортивного реалити-шоу в Китае и позднее скончался в больнице, передает в среду BBC News.

35-летний артист скончался во вторник, 26 ноября. Инцидент произошел во время съемок ТВ-шоу "Догони меня" (Chase Me) в городе Нинбо на востоке Китая. Актер рухнул без сознания во время бега, являющегося частью шоу.

Организаторы шоу сообщили, что Гао был экстренно госпитализирован в местную больницу, где медики два часа боролись за его жизнь. Однако усилия врачей не увенчались успехом и актер умер от остановки сердца.

Годфри Гао родился 22 сентября 1984 года на Тайване в столице страны Тайбэй. В 2011 году он стал первым манекенщиком из Азии, подписавшим рекламный контракт с Louis Vuitton. В 2013 году он дебютировал в Голливуде, сыграв в фильме "Орудия смерти: Город костей". В Китае Гао также был известен съемками в популярном в стране телесериале 2016 года "Вспоминая о Ли Чуане". Последний фильм с его участием вышел в 2018 году.

Имевший канадское гражданство Гао появлялся на обложках журналов Vogue, Esquire, Men"s Health и других известных изданий.

Годфри Гао Тайвань Канада Китай

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