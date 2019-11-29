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Израиль сократил до месяца срок рассмотрения заявок об убежище

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Власти Израиля сократили срок рассмотрение заявлений о предоставлении убежища в стране с двух лет до одно месяца, сообщило Министерство туризма. Так чиновники планируют бороться с нелегальной миграцией.

"Известны случаи, когда в Израиль прибывали нелегальные мигранты под видом туристов, а затем оформляли запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность тут жить и работать", - объяснили в ведомстве.

Сокращение процедуры снизит количество нелегальных мигрантов в Израиле, а туристам упростит процедуру пограничного контроля, считают в министерстве. В последние годы политическое убежище в Израиле было предоставлено единицам.

"С января по октябрь 2019 года страну посетило 333 500 российских туристов, на 3% больше, чем годом ранее", - отметили в министерстве.

Израиль Минтуризма

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