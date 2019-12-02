Поиск

Министр энергетики США ушел в отставку

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Рик Перри 1 декабря завершил свою работу в ведомстве.

"Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Для меня было честью и привилегией всей жизни служить в администрации президента Дональда Трампа в качестве министра. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу за то, что позволили мне служить", - написал Перри в твиттере.

Трамп объявил о грядущей отставке Перри в октябре, а вскоре после этого президент заявил, что ведомство возглавит заместитель министра энергетики Дэн Бруйетт.

Впервые о запланированной отставке Перри СМИ сообщили в апреле этого года. Сообщалось, что министр энергетики планирует уйти из администрации президента США и решает, когда именно и на каких условиях состоится его отставка.

Перри возглавил министерство энергетики в марте 2017 года вскоре после инаугурации Трампа.

США Рик Перри

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 декабря

Торговые переговоры между США и Китаем застопорилась из-за закона по Гонконгу

Торговые переговоры между США и Китаем застопорилась из-за закона по Гонконгу

США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Белый дом отказался участвовать в первом слушании по импичменту

Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Вторая за день стрельба произошла в Новом Орлеане

За рулем обстрелянного в Киеве автомобиля был депутат облсовета

Горбачёв призвал мир избегать как "холодной", так и "горячей" войны

Что произошло за день: воскресенье, 1 декабря

"Мисс Москва-2015" после развода с королем Малайзии пожаловалась на угрозы ее сыну

"Мисс Москва-2015" после развода с королем Малайзии пожаловалась на угрозы ее сыну
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');