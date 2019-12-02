Министр энергетики США ушел в отставку

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Рик Перри 1 декабря завершил свою работу в ведомстве.

"Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Для меня было честью и привилегией всей жизни служить в администрации президента Дональда Трампа в качестве министра. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу за то, что позволили мне служить", - написал Перри в твиттере.

Today I bid farewell to the Department of @ENERGY. It has been the honor and privilege of a lifetime to serve in the @realDonaldTrump Administration as your Secretary. Thank you to my wife, my children, and to the American people for allowing me to serve. Signing off. – RP pic.twitter.com/AlxYNLsqrf — Rick Perry (@SecretaryPerry) 2 декабря 2019 г.

Трамп объявил о грядущей отставке Перри в октябре, а вскоре после этого президент заявил, что ведомство возглавит заместитель министра энергетики Дэн Бруйетт.

Впервые о запланированной отставке Перри СМИ сообщили в апреле этого года. Сообщалось, что министр энергетики планирует уйти из администрации президента США и решает, когда именно и на каких условиях состоится его отставка.

Перри возглавил министерство энергетики в марте 2017 года вскоре после инаугурации Трампа.