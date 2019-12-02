Глава Минобороны ФРГ рассказала о формах российского влияния на Балканах

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Россия использует на Балканах такие же формы влияния, как в странах Балтии, приводит в понедельник радиостанция "Немецкая волна" слова министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Влияние России и Китая на Балканах возрастает, заявила она, выступая в Приштине (столица Республики Косово) в штаб-квартире миссии НАТО KFOR, обеспечивающей безопасность в регионе после окончания конфликта в Косово в 1999 году.

"Мы знаем, что к этому региону с особым интересом присматривается Китай, но также и Россия", - отметила она. По словам министра, Россия столь же критично воспринимает связи стран Балтии с Западом, как и ориентацию Косово в сторону Евросоюза и НАТО.

Миссия KFOR, заявила она, не только вносит вклад в решение регионального конфликта, но и дает возможность Косово решать, каким будет его политическое будущее. "Это соответствует нашему пониманию и нашим ценностям в отношении политического суверенитета государств", - подчеркнула Крамп-Карренбауэр накануне саммита НАТО в Лондоне, намеченного на 3-4 декабря.

Германия признала провозглашенную в одностороннем порядке независимость сербского края Косово и Метохия.

В марте газета "Известия" со ссылкой на источники писала, что США создадут в Грузии, Прибалтике и на Балканах структуры для противодействия российскому влиянию в этих регионах.