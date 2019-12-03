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Украинский бизнесмен Альперин вышел из СИЗО

Ранее президент Владимир Зеленский назвал Альперина "крестным отцом контрабанды"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Одесский бизнесмен Вадим Альперин вышел из СИЗО, в котором находился с 29 ноября, когда ВАКС избрал для него меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в размере 70 млн грн.

"С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно!", - написал Альперин в своем фейсбуке в понедельник вечером. За бизнесмена внесли необходимый залог.

26 ноября сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский в фейсбуке сообщил, что в его доме проходят обыски.

По предположениям СМИ, обыски и задержания связаны с "делом Альперина".

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский в своем фейсбуке сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Альперин.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", – написал президент.

Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию НАБУ.

Спустя некоторое время Андрей Федур, который является, адвокатом объявленного в розыск Альперина, сообщил на своей странице в фейсбуке, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП.

27 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении 10 фигурантам дела. В тот же день был задержан пришедший в САП Альперин. 28 ноября ему вручили уведомление о подозрении.

29 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАС) избрал Альперину меру пресечения в виде ареста, назначен залог в размере 70 млн грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять Альперина под стражу с залогом 280 млн грн.

Украина Вадим Альперин

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