США ввели санкции против шести танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть на Кубу

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты во вторник включили в санкционный список шесть танкеров, которые, как полагают в Вашингтоне, перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу в обход американских ограничительных мер, говорится в заявлении госдепартамента.

В нем отмечается, что танкеры принадлежат государственной венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Речь идет о танкерах Icaro, Luisa Caceres de Arismendi, Manuela Saenz, Paramaconi, Terepaima, Yare.

В американском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что обнаружили еще один танкер, который 12 апреля 2019 года уже был внесен Вашингтоном в санкционные списки под названием Nedas. Позднее танкер переименовали в Esperanza.

"Куба и режим бывшего президента Мадуро (Вашингтон считает Мадуро нелегитимным президентом Венесуэлы - ИФ) продолжают пытаться обойти санкции, изменяя имена танкеров и содействуют перемещению нефти из Венесуэлы в Кубу", - отмечает со своей стороны замглавы Минфина США Джастин Музинич.

"Соединенные Штаты продолжат предпринимать меры для защиты народа Венесуэлы", - отметил он.