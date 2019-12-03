Тестовый запуск к МКС новейшего корабля США Starliner перенесли

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Первый пробный запуск новейшего американского корабля Starliner к Международной космической станции (МКС), планировавшийся на 17 декабря, отложен на два дня в связи с возникшими проблемами у ракеты-носителя Atlas 5, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

"Запуск на орбиту ракеты Atlas 5 с космическим кораблем Starliner фирмы Boeing теперь планируется осуществить 19 декабря", - отмечается в сообщении компании. Проблема была обнаружена в линии подачи воздуха для продувки.

"Командам ULA и Boeing понадобится дополнительное время для проведения анализа возникшей проблемы, замены линии подачи воздуха и завершения предстартовой проверки", - указывается в сообщении.

"Первый запуск корабля Starliner в беспилотном режиме к МКС теперь планируется в 6:59 по восточному времени США (14:59 мск) 19 декабря", - уточнила ULA.

Как сообщила корпорация-разработчик корабля Boeing, в рамках подготовки к предстоящему пробному старту на орбиту новейший американский космический корабль Starliner 21 ноября был доставлен на космодром на мысе Канаверал во Флориде.

Там корабль, которому предстоит пока в непилотируемом режиме совершить полет к МКС, был установлен на ракете-носителе Atlas 5, произведенной альянсом United Launch Alliance (ULA) компаний Lockheed Martin и Boeing.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более 5 млрд долл. на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю.

Другая американская компания - SpaceX по сходному контракту с NASA получила 3,1 млрд долл. для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в начале года уже выполнил первый беспилотный испытательный полет на станцию в автоматическом режиме.

Обе компании планируют в первой половине 2020 года осуществить на своих кораблях первые полеты американских астронавтов на низкую околоземную орбиту. Это позволит NASA отказаться от продолжавшейся почти девять лет зависимости от использования российских пилотируемых кораблей "Союз" после прекращения полетов американских "Шаттлов" к МКС.