Нигерийские спортсмены попали в лагерь для беженцев из-за ошибки полиции Хорватии

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Двое спортсменов из Нигерии, приехавших в Хорватию на международный университетский чемпионат по теннису, были высланы из страны в Боснию и Герцеговину, так как полицейские приняли их за нелегальных мигрантов.

Издание The Guardian сообщает в четверг, что инцидент произошел 17 ноября. Во время прогулки по Загребу полицейские задержали молодых людей, документов у них при себе не оказалось. Словам о том, что паспорта остались в хостеле, стражи порядка не поверили. После этого их привезли к границе с Боснией и Герцеговиной, а затем им вместе с группой мигрантов велели идти через лес в соседнюю страну.

Так спортсмены оказались в лагере для мигрантов в городе Велика-Кладуша, где люди содержатся без отопления и воды. Только к концу ноября волонтеры из лагеря вышли на связь с организаторами чемпионата, чтобы рассказать о судьбе его участников.

The Guardian отмечает, что власти Хорватии не раз подвергались критике из-за жестокого обращения с мигрантами. Тех, кто пытается нелегально пересечь границу, бьют, их телефоны выводятся из строя, чтобы запись действий полиции была невозможна.