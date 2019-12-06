Spiegel узнал, что немецкие прокуроры занялись "делом Скрипалей"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Германии начала свое расследование в отношении подозреваемых в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает в пятницу журнал Spiegel.

Расследование получило название Novi, по информации издания, у генпрокуратуры есть указание на то, что оба агента, которых подозревают в отравлении (россияне Александр Петров и Руслан Боширов), перед поездкой в Великобританию находились в Германии.

4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ и его дочь нашли в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в английском городе Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества "новичок", эти выводы подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Лондон возложил ответственность за покушение на Скрипалей на Россию. В Москве эти обвинения отвергают.