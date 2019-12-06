Поиск

Spiegel узнал, что немецкие прокуроры занялись "делом Скрипалей"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Германии начала свое расследование в отношении подозреваемых в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает в пятницу журнал Spiegel.

Расследование получило название Novi, по информации издания, у генпрокуратуры есть указание на то, что оба агента, которых подозревают в отравлении (россияне Александр Петров и Руслан Боширов), перед поездкой в Великобританию находились в Германии.

4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ и его дочь нашли в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в английском городе Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества "новичок", эти выводы подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Лондон возложил ответственность за покушение на Скрипалей на Россию. В Москве эти обвинения отвергают.

Сергей Скрипаль Германия

Новости по теме

Новости

Грузия выдала России обвиняемых в мошенничестве братьев Глушковых

Меркель посетила Освенцим впервые за 14 лет на посту немецкого канцлера

Меркель посетила Освенцим впервые за 14 лет на посту немецкого канцлера

Число жертв стрелка на авиабазе во Флориде выросло до трех

СЕ повторно призвал Москву выплатить 10 млн евро депортированным гражданам Грузии

Венецианская комиссия указала Украине на дисбаланс в языковой политике

Число жертв пожара в Одесском колледже возросло до четырех

Число жертв пожара в Одесском колледже возросло до четырех

РФ помогла США вычислить предполагаемого хакера Якубца по его электронной почте

РФ помогла США вычислить предполагаемого хакера Якубца по его электронной почте

В Индии полиция застрелила фигурантов резонансного дела об убийстве девушки

Большинство украинцев согласились на компромиссы с Россией ради мира в Донбассе

В Британии начали поиск очевидцев ДТП, в результате которого погиб российский миллиардер

В Британии начали поиск очевидцев ДТП, в результате которого погиб российский миллиардер
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');