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Президент России напомнил о возможности обжаловать решение ВАДА

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) об отстранении России от соревнований противоречит олимпийской хартии, носит политический характер, и РФ имеет все основания обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нет претензий к российскому олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия. Это говорит о том, что во всяком случае в данной части решение WADA противоречит олимпийской хартии, и мы имеем все основания подать в CAS", - сказал Путин по итогам нормандского саммита в Париже.

Президент подчеркнул, что любое наказание должно быть индивидуально, не может "носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определённым нарушениям не имеют никакого отношения".

"И все это понимают. Я думаю, что и специалисты ВАДА это тоже понимают. Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие", - сказал Путин.

ВАДА РУСАДА Россия Владимир Путин

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